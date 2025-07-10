"Стесняться больше нечего": Россия бьет по Киеву после провала с Трампом

Вслед за мощнейшим налётом 9 июля, уже следующей ночью Украина снова подверглась массированной воздушной атаке — на этот раз удар был нанесён с особым акцентом на столицу, демонстративно.

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По мнению авторов «Канала ревизионера», теперь нет смысла ни в каких дипломатических манёврах: после провала контактов с Трампом и США тема мирных переговоров окончательно закрыта, и Москва начала действовать без оглядки.

«Стесняться больше нечего, с Трампом и США переговоры по мире на Украине закончились», – пишет «Ревизионер».

Авиатревога в Киеве продолжалась почти десять часов, не прекращаясь до самого утра. Среди целей оказались ключевые предприятия оборонной сферы — «Артём» и «Кузня на Рыбальском», где налаживали производство и ремонт вооружения. Под огнём также оказался аэродром в Василькове. Спутниковые снимки NASA отразили масштабные очаги пожара в районах ударов. Горожан призвали не открывать окна и оставаться в помещениях из-за плотного дыма, окутавшего улицы после атаки. По официальным данным, погибли двое, ещё 14 получили ранения, девять человек находятся в больницах.

Тем временем в Вашингтоне продолжают давить на Москву своими методами. Как стало известно, Дональд Трамп выразил готовность поддержать жёсткий двупартийный законопроект, предусматривающий введение 500-процентных пошлин против государств, которые продолжают покупать у России нефть и уран. Кроме того, Соединённые Штаты возобновили поставки ранее приостановленных военных грузов — Украине вновь отправлены артиллерийские боеприпасы и ракеты.

Согласно информации от агентств Reuters и Associated Press, Киев получил американские 155-миллиметровые снаряды и высокоточные ракеты GMLRS, предназначенные для систем HIMARS, что свидетельствует о наращивании темпов поставок тяжёлого вооружения.

Стали известны подробности ночного удара по Киеву

Агентство Reuters обращает внимание, что остаётся загадкой, почему последняя партия помощи включала только боеприпасы и ракеты для РСЗО. Пока неясно, было ли принято решение о возобновлении поставок других категорий вооружений, или же Вашингтон ограничился этим типом поддержки.

Ранее, в начале июля, глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ временно приостановить поставки вооружений Киеву. Поводом для этого стала необходимость инвентаризации американских арсеналов. Под «заморозку» попали три десятка ракет к системам Patriot, более 250 управляемых боеприпасов GMLRS, 142 ракеты Hellfire и свыше восьми тысяч артиллерийских снарядов различных калибров.

После того как пресса вскрыла факт приостановки, президент Дональд Трамп поспешил заверить общественность, что военная помощь Украине будет увеличена — в первую очередь в части средств ПВО. Источник Associated Press, близкий к администрации, заявил 9 июля, что никакой остановки на самом деле не было: Вашингтон якобы лишь проводил проверку соответствия поставок национальным стратегическим приоритетам.

8 июля Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений, напрямую обращённых к российскому руководству и президенту Путину. Политологи расценили такую риторику как кардинальный поворот в позиции американского лидера, ранее сдержанно оценивавшего роль Москвы в украинском конфликте.

В своих выступлениях Трамп допустил крайне жёсткие выражения, заявив, что считает умение Путина «красиво говорить» абсолютно бесполезным. Также он дал понять, что готов вернуть в арсенал давления санкции против России. Эксперты отметили, что столь конфронтационная позиция по отношению к Кремлю для Трампа — редкость, особенно на фоне его прежней, более прагматичной линии.