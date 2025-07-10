Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту в Израиле

Мятежники движения «Ансар Алла» заявили о запуске баллистической ракеты «Зульфикар» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает ТАСС.

Представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа отметил, что операция против израильского объекта была успешно реализована с помощью баллистической ракеты типа «Зульфикар».

В эфире канала Al Masirah он подчеркнул: «Ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Операция достигла своей цели».

Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы ранее сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Хуситы также заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.