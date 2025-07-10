Появилось фото дрона-камикадзе с колесами из мин

Опубликовано фото украинского наземного дрона-камикадзе, передвигающегося на противотанковых минах ТМ-62.

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Круглые мины служат одновременно и движителем, и боевой частью. Дрон выполнен по схеме трицикла с парой ведущих колес и задним рулевым (им также служит ТМ-62).

На раме установлены силовой агрегат - аккумулятор и электромотор, - и блок управления. На "колеса" надеты стальные Г-образные профили наподобие автомобильных цепей для повышения проходимости.

Исходя из штатной массы ТМ-62 в 10 килограммов можно предположить, что дрон в сборе весит порядка 35 килограммов. Данных о его боевом применении пока нет.