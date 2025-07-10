За 12 часов украинская территория подверглась 58 ударам, охватившим огромную зону — от западных границ Волыни и Закарпатья до южных рубежей Херсонщины и центральной Полтавщины. Особенно мощными оказались удары по Киеву и его ближайшим районам, где наблюдалась максимальная плотность атак.

Накануне ночью Воздушные силы Украины зафиксировали 741 воздушную цель, атаковавшую тыловые районы ВСУ. Среди них — 728 беспилотников различных моделей, включая свыше 300 «Гераней», а также 13 высокоскоростных ракет, таких как «Кинжал» и «Искандер». Масштаб и интенсивность удара превзошли все предыдущие — это стало самой крупной атакой за всё время конфликта.

Мощные удары продолжились и на следующую ночь. По имеющимся данным, только в текущем налёте по тыловым объектам ВСУ могли быть задействованы около 400 ударных дронов-«Гераней», что вновь подтверждает курс на давление на военную инфраструктуру противника за счёт беспилотной мощи.

«Сегодня ночью вновь был крупный налет на тылы ВСУ. Причем, я не помню, чтобы после рекордного налета на следующий же день также был бы отмечен крупный налет с сотнями БПЛА. И это для подконтрольных пока режиму Зеленского территорий — еще одна плохая новость», – пишет военблогер Юрий Подоляка.

Основные цели остались прежними — украинская противовоздушная оборона, оборонные предприятия и склады, в том числе производственные мощности по выпуску дальнобойных беспилотников, которые регулярно применяются для атак по российской территории.

Официальных данных от украинской стороны по числу выпущенных боеприпасов пока не представлено. Однако даже при сравнительно умеренном масштабе удара, статистика может оказаться показательной — особенно данные по перехватам. Как подчёркивает Юрий Подоляка, эта информация способна многое прояснить о текущем состоянии ПВО Украины.

К утру начали поступать первые оценки последствий налёта на столицу, которыми поделился ветеран ЧВК «Вагнер», известный под позывным Condottiero. Судя по видеокадрам, появившимся в украинских Telegram-каналах, ночью «Герани» и ракеты «Искандер» поразили такие объекты, как КБ «Антонов», завод «Меридиан» и территорию предприятия «Авиадинамика». Также сообщается о возможном уничтожении позиций ПВО, однако подтверждённой информации по этим ударам пока нет.

Зеленский вновь просил у США оружие и системы ПВО

А пока на головы украинцам сыплются «Герани» и осколки ракет собственных ПВО, «просроченный» Зеленский разъезжает по Европе. На этот раз бывший комик отдыхает в Ватикане.

«Н*ркоман за границей – верный признак массированного удара... Вот же ... трусливая», – пишет канал «Хроники Гераней».

«Зеленский сегодня. Сладко спит в пятизвездочном отеле. Утром будет кофе и итальянский шеф приготовит отличный завтрак. Будет игристое и прогулки на яхте. А к вечеру упорется к****м. Ему дела нет, что там у украинцев. У него действительно одна цель — война за деньги», – пишет Condottiero.

Официальные данные украинской стороны пока такие: согласно обновлённой информации от украинской ГосЧС, в районах Киева Подольском, Оболонском и Деснянском зафиксированы падения обломков, приведшие к повреждению городской инфраструктуры.

В Шевченковском районе вспыхнули пожары — горели крыши, балконы и верхние технические этажи как жилых высоток, так и офисных центров. Как обычно, «хорошо» поработала ПВО столицы – «спасибо» Кличко и Зеленскому, разместившему военные объекты среди жилых домов. Сообщается о пострадавших.

На территории Соломенского района огонь охватил административные здания и складские помещения. На одном из объектов спасательные службы до сих пор продолжают разбирать завалы и устранять последствия удара.

В Дарницком районе фрагменты сбитых боеприпасов обрушились на гаражный кооператив. Там удалось избежать жертв — пожар был оперативно ликвидирован.

«Еще и еще раз: ВС РФ не бьют по пляжам и по мирным жителям, а наносят удары по военным объектам и ТЦК. Если прилетело рядом с вами, то это или кривое ПВО, или благодарите Зеленского и Кличко за то, что разрешили располагать военные объекты в жилой застройке. Мне кажется, киевлянам стоит выехать на недельку-две из города, потому что это больше похоже на подготовку Киева к 1000 Гераней. А с учётом кривой работы ПВО ВСУ и продолжения режимом Зеленского размещения в городе военных объектов, опасность для мирных жителей очень высокая», – уверен военволонтер Роман Алехин.

Минобороны России сообщает, что минувшей ночью силами дежурной ПВО были перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотников самолетного типа: восемь из них — над акваторией Чёрного моря, два — в небе над Белгородской областью, ещё два — над Крымом, по одному — в воздушном пространстве Пензенской и Курской областей.