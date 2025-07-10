Военкор показал российский снаряд, посвященный погибшему в Курске мальчику

Военкор KP.RU Александр Коц опубликовал фотографию российского снаряда, который бойцы РФ посвятили пятилетнему мальчику Анатолию из Курска. Тот накануне скончался в результате последствий удара ВСУ по городскому пляжу, где ребенок закрыл своим телом мать.

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Как рассказал Коц, морпехи одной из гвардейских бригад уже подготовили для ВСУ ответ - снаряд, на котором написали: "За мальчика Анатолия из Курска".

"История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов и погиб, не оставила равнодушными бойцов на передовой", - отметил Коц.

Почтить память молодого героя решили морпехи из 382-го отдельного батальона 810-й отдельной гвардейской бригады. Судя по подписи к снимку, они планировали им ударить по ВСУ.

Вечером 8 июля украинские военные нанесли целенаправленный удар беспилотником самолетного типа по городскому пляжу в Курске. В результате погибли три человека, из них один - росгвардеец, который кинулся помогать раненым мирным жителям.

Среди пострадавших был пятилетний Анатолий, который во время налета закрыл мать своим телом и получил ожоги 30% тела. Мать, также с ожогами, была госпитализирована - она осталась жива.

Накануне ее сына перевозили на лечение в Москву, однако транспортировку он не пережил.

В семье Анатолий был единственным ребенком.