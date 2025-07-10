Стали известны подробности ночного удара по Киеву

Ночные удары Вооруженных сил (ВС) России по Киеву и Киевской области были нанесены по нескольким производствам и аэродрому. Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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«Минувшей ночью ВС РФ нанесли точечный удар "Геранями" по Киеву — поражены завод "Артем" и "Кузня на Рыбальском", где производилось и ремонтировалось вооружение», — сказано в публикации.

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

Сообщается, что под удар попал аэродром «Васильков» в Киевской области. Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского уточняет, что российские войска этой ночью выпустили по Украине около 400 ударных дронов. Главной целью ВС России был Киев.