Российские войска продолжают наращивать темп наступательных действий на ряде участков фронта. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, одним из ключевых эпизодов стало приближение российских подразделений к городу Северску в ДНР.

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В результате успешного маневра штурмовые группы заняли две лесополосы севернее от Чубаровского пруда, расположенного к востоку от города. Благодаря этому расстояние до Северска на отдельных участках сократилось до 900 метров. Сейчас в районе продолжаются активные боестолкновения, а украинское командование перебрасывает дополнительные силы для удержания позиций.

Еще одно продвижение отмечено в районе Карповки (ДНР). По словам эксперта, российским силам удалось установить полный контроль над прибрежной зоной вдоль реки Нитриус на участке длиной около трех километров, а также взять под огневой контроль около километра фланговой территории.

Кроме того, в Харьковской области российская армия отбила попытку украинской диверсионно-разведывательной группы зайти в тыл. После освобождения населенного пункта Меловое украинское командование предприняло неудачную попытку вернуть утраченные позиции. ДРГ численностью до взвода попыталась пересечь государственную границу западнее Новопетровки (Белгородская область), но была своевременно обнаружена. По диверсантам был нанесен комбинированный удар, в результате которого почти все бойцы были уничтожены. По оценкам, около пяти выживших боевиков укрылись в приграничной зоне на украинской территории. По состоянию на текущий момент эвакуация тел украинской стороной не осуществлялась.

Приближение российских сил к Северску указывает на постепенное продвижение вглубь обороны ВСУ на одном из важнейших участков линии боевого соприкосновения. Северск играет важную роль в оборонительной линии Славянск - Краматорск, и подход к нему с востока может создать угрозу оперативного окружения украинской группировки в этом районе.