На Украине мобилизовали скандального журналиста

В Киеве мобилизовали скандального журналиста Богдана Буткевича, сообщила его жена в соцсетях. По её словам, ранее он сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР), выполняя спецзадания, но после критики в адрес представителей власти контракт был расторгнут.

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Как утверждает супруга Буткевича, из-за проблем со зрением он не подлежал призыву в обычные войска. Однако после конфликта с ГУР его объявили в розыск через территориальный центр комплектования (ТЦК). Когда журналист пришёл уточнить свой статус, его отправили на пункт сбора, а затем планировали перевести в учебный центр «Десна».

Жена Буткевича связывает мобилизацию с его резкой критикой в адрес советника главы Офиса президента Андрея Ермака и других представителей власти.

Напомним, в 2019 году высказывание журналиста вызвало широкий резонанс, когда он заявил о «полутора миллионах лишних людей» на Донбассе. Сейчас ситуация вокруг его призыва вызывает новые дискуссии о механизмах мобилизации в Украине.