Уничтожение Starlink и пунктов дислокации ВСУ: новости СВО на утро 10 июля

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении антенн спутниковой связи Starlink, тяжелых гексакоптеров и пунктов управления БПЛА и временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Что произошло в зоне проведения спецоперации к утру 10 июля, в материале «Рамблера».

Нарушена система связи ВСУ

Операторы ударных дронов группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры, использовавшиеся для сброса боеприпасов на российские позиции, и нарушили систему связи ВСУ, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Операция по уничтожению была проведена на Южно-Донецком направлении.

«Также бросами с квадрокоптеров выведены из строя антенны спутниковой связи Starlink, установленные на огневых позициях ВСУ», - сообщили в ведомстве.

Уничтожена гаубица Д-20 и склад боеприпасов

Отличились и военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады «Южной» группировки войск, точным ударом «Ланцета» уничтожившие гаубицу Д-20 ВСУ, отмечает российское военное ведомство.

«152-мм орудие противника было обнаружено при помощи воздушной разведки в районе населенного пункта Дроновка в ДНР. После обнаружения и захвата цели гаубица была уничтожена барражирующем боеприпасом», - уточнили в министерстве.

А артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» нанесли удар по складу боеприпасов, обнаруженному в районе лесополосы на Южно-Донецком направлении.

«В результате прямого попадания произошла детонация, склад полностью уничтожен, а также нанесены удары по оборудованным блиндажам с личным составом противника», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Удары по пунктам управления БПЛА и дислокации ВСУ

Также, по данным Министерства обороны России, расчет 122-миллиметровой гаубицы «Д-30» уничтожил украинский пункт управления беспилотниками, а экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар по пункту временной дислокации личного состава ВСУ.

Пункт управления БПЛА был уничтожен военнослужащими 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр».

«По данным, полученным от воздушной разведки, расчет 122-мм гаубицы «Д-30» нанес артиллерийский удар по находившемуся в заброшенном доме на правобережье Днепра пункту управления БПЛА с личным составом ВСУ», - уточнили в ведомстве.

Старший офицер батареи с позывным «Хосе» отметил, что перед ними стоят несколько задач – «не дать переправить на наш берег живую силу» и «не дать закрепиться». «Если переправились, то сделать так, чтобы они либо мало прожили, либо быстро сдались», – подчеркнул он.

В свою очередь экипаж вертолета Ми-28нм получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) и авиационными ракетами по заданным координатам. По докладу разведки цель была поражена», - отметили в Минобороны РФ.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о том, что российские военные продвинулись к границе с Днепропетровской областью. По данным Рогова, ВС России освободили более четырех квадратных километров территории в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР.