Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что ВС РФ наступают на всех направлениях спецоперации, при этом летом темпы продвижения резко возросли. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

По мнению Онуфриенко, если текущие темпы сохранятся, российские войска достигнут показателей октября-ноября 2024 года. Деталей этой оценки он не привел.

«Темпы за прошедший месяц и первую декаду июля выше, чем были в этом году, причем они резко возросли», - подчеркнул обозреватель.

Politico: наступление ВС России вынуждает ВСУ хаотично обороняться

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что позитивная для ВС РФ динамика отмечается на всех участках зоны СВО, включая сумское и харьковское направления. Он подчеркивал, что ВС РФ улучшают тактическое положение в районе Волчанска и продвигаются в Часовом Яре.