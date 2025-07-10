Темпы наступления ВС РФ оценили

Мария Иванова

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что ВС РФ наступают на всех направлениях спецоперации, при этом летом темпы продвижения резко возросли. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

Темпы наступления ВС РФ оценили
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По мнению Онуфриенко, если текущие темпы сохранятся, российские войска достигнут показателей октября-ноября 2024 года. Деталей этой оценки он не привел.

«Темпы за прошедший месяц и первую декаду июля выше, чем были в этом году, причем они резко возросли», - подчеркнул обозреватель.

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Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что позитивная для ВС РФ динамика отмечается на всех участках зоны СВО, включая сумское и харьковское направления. Он подчеркивал, что ВС РФ улучшают тактическое положение в районе Волчанска и продвигаются в Часовом Яре.