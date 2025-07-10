Новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 передали в войска

Минобороны России передали очередную партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолёты уже пополнили парк оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в госкорпорации Ростех.

© Российская Газета

Как уточнили в ОАК, техника успешно прошла полный цикл заводских испытаний и проверку во всех режимах эксплуатации, после чего совершила перелёт на аэродром базирования.

Су-34 - это универсальная боевая платформа, предназначенная для поражения широкого спектра целей: от наземных и надводных до воздушных. Самолёт способен действовать на значительном удалении от базы, в условиях активного радиоэлектронного и огневого противодействия, в том числе в ночное время и при сложной погоде. Су-34 может нести как управляемые, так и неуправляемые авиационные средства поражения, а также использоваться для проведения воздушной разведки.

"Главное преимущество этих машин —многофункциональность, особенно в отношении спектра средств поражения, которые они могут нести и выполнять боевые задачи", - отметил один из военных лётчиков.

В Объединённой авиастроительной корпорации добавили, что в этом году планируется нарастить объёмы выпуска боевой авиации, и поставки Су-34 будут продолжены.

Напомним, что это уже вторая поставка Су-34 в российские войска с начала 2025 года. Учитывая возросшее значение тактической авиации в современных конфликтах, регулярные поставки подобных машин особенно важны для обеспечения боеспособности и гибкости российских ВКС.