Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

Российские войска этой ночью нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, пишет в Telegram-канале украинское издание «Страна».

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Как уточнили журналисты, воздушная тревога длилась почти 10 часов. Вооруженные силы (ВС) РФ наносили удары с применением дронов и ракет. Часть улиц в городе сейчас перекрыта.

«В результате удара в столице погибли двое человек, еще 14 получили ранения, девять из них госпитализированы. В области ранен один мужчина», — отметило издание.

Минобороны сообщило подробности ночного удара по Киеву

23 июня сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный ночной удар по Киеву.