Эксперт Марочко: ВС РФ подошли к Северску в ДНР на расстояние менее километра

Российские войска подошли к подконтрольному Украине городу Северску в ДНР на расстояние менее километра. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. "Расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 метров. На этом участке продолжаются боестолкновения", — сказал эксперт. По словам Марочко, российские войска приблизились к Северску за счет взятия территории севернее Чубаровского пруда, находящегося к востоку от города. Он отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) срочно направляет дополнительные силы и средства для стабилизации ситуации. Также Марочко сообщил, что российские военнослужащие, продвинувшись вдоль реки Нитриус у Карповки в ДНР, взяли под огневой контроль 3 км прибрежной зоны. В конце июня Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции у реки Нитриус в районе населенного пункта Карповка в ДНР после удара российских войск.