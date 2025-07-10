Стало известно о мести бойцов СВО за смерть закрывшего собой мать при атаке ВСУ ребенка

Бойцы специальной военной операции (СВО) начали посвящать снаряды закрывшему мать от удара Вооруженных сил Украины пятилетнему ребенку после его смерти. О мести военнослужащих стало известно из публикации военкора Александра Коца в Telegram.

Журналист опубликовал снимок, на котором изображен снаряд с надписью «За мальчика Анатолия из Курска».

«История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов (...), не оставила равнодушными бойцов на передовой», — подписал фотографию Коц.

Он добавил, что военнослужащие не планируют останавливаться и «добавят» ВСУ еще.

Хинштейн: Умер пятилетний мальчик, закрывший собой мать при ударе ВСУ по Курску

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова готова оказать помощь семье мальчика-героя.