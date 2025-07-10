Запасы ракет американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot истощились в результате военных конфликтов последних лет, однако наибольший вклад в сокращение арсенала внесли его поставки на Украину для защиты от ударов России. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

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Издание отмечает, что запасы боеприпасов для Patriot сократились до 25 процентов от норматива, установленного Минобороны США. В этом журналисты обвинили военные кампании последних лет, в частности, ирано-израильский конфликт и специальную военную операцию.

«Однако основной причиной дефицита стали крупномасштабные поставки систем на Украину, где они быстро пришли в негодность, особенно в результате ударов [российских] баллистических ракет», — говорится в публикации.

Украина расстреляла военные запасы США

Ранее MWM заметил, что в ходе отдельных ударов американские системы ПВО Patriot были уничтожены российскими баллистическими ракетами «Искандер».

В июне председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки Дэн Кейн сообщил, что самый большой ракетный залп Patriot в истории вооруженных сил США был произведен для защиты авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре от иранской атаки.