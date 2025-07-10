Штаб одного из украинских батальонов дезертировал в полном составе на Сумском направлении, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

«150-е бригады показали свою полную небоеспособность на Сумском направлении, а в одном из подразделении дезертировал весь штаб батальона во главе с командиром», — сообщил собеседник агентства.

По данным СМИ, количество случаев дезертирства на Украине в июне выросло более чем на 17%.

Ранее сообщалось, что в окрестностях села Поддубное после ударов ВС России по селу Толстой на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области дезертировал взвод боевиков ВСУ.