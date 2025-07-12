На Западе сообщили о превосходстве России в одном аспекте

Россия успешно подавляет украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) с помощью беспилотных систем. О превосходстве в одном аспекте сообщила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

По словам автора статьи, Россия наращивает количество запускаемых беспилотников. В свою очередь, Украине становится все сложнее противостоять дронам, а командование сообщает неточные данные о противодействии БПЛА.

«(Российские беспилотники) Оснащены более мощными двигателями, улучшенной навигацией и менее уязвимыми антеннами. Кроме того, русские летают на больших высотах, иногда более трех километров, что делает их недоступными для простых средств ПВО», — говорится в статье.

На Западе раскрыли, что грозит России после мира на Украине

В июне стало известно, что Вооруженные силы России в ходе СВО применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3». Аппарат оснащен турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость при пикировании до 800 километров в час.