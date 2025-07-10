На Украине пожаловались на новую тактику российских ударов

Вооруженные силы России начали использовать новую тактику для нанесения ракетных ударов по объектам на Украине. Об этом сообщает украинское издание Telegraf.

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«Как сообщал спикер Воздушных сил Юрий Игнат (...), речь идет о воздушных шарах с подвешенными к ним угловыми радиолокационными отражателями. Они обладают небольшой скоростью, дрейфуют воздушными потоками и создают ложные цели для систем противовоздушной обороны», — пишет издание.

Отмечается, что в условиях массированных атак это заставляет средства противовоздушной обороны тратить ракеты на ложные или второстепенные объекты, поскольку шары способны симулировать на радарах воздушную цель.

Ранее издание TWZ, ссылаясь на украинского отставного высокопоставленного офицера, сообщило, что сочетание возросших атак Вооруженных сил России и сокращения поставок средств противовоздушной обороны (ПВО), прежде всего американских систем Patriot, имеет «каскадный эффект» для обороноспособности Украины.