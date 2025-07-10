США возобновили военные поставки Украине

Московский Комсомолец

Американская администрация возобновила поставки Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракет для мобильных реактивных систем залпового огня GMLRS. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных представителей американского правительства.

США возобновили военные поставки Украине
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По данным источников, Украина уже начала получать указанные боеприпасы, однако точные объемы поставок и сроки их полного выполнения не уточняются. Отмечается, что данное решение не свидетельствует о смене внешнеполитического курса администрации президента Дональда Трампа.

"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS", - пишет издание.

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Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил о возможном закрытии на ремонт аэропорта в Жешуве — основного логистического хаба для поставок западной военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп готов поддержать санкции против России.