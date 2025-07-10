США возобновили военные поставки Украине

Американская администрация возобновила поставки Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракет для мобильных реактивных систем залпового огня GMLRS. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных представителей американского правительства.

По данным источников, Украина уже начала получать указанные боеприпасы, однако точные объемы поставок и сроки их полного выполнения не уточняются. Отмечается, что данное решение не свидетельствует о смене внешнеполитического курса администрации президента Дональда Трампа.

"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS", - пишет издание.

Трампа осудили за решение поставлять оружие Украине

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил о возможном закрытии на ремонт аэропорта в Жешуве — основного логистического хаба для поставок западной военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп готов поддержать санкции против России.