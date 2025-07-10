TWZ: атаки России и сокращение поставок США имеют каскадный эффект для Украины

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Сочетание возросших атак Вооруженных сил России и сокращение поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) имеют «каскадный эффект» для обороноспособности Украины. Об этом сообщает TWZ со ссылкой на украинского отставного высокопоставленного офицера.

Стало известно о «каскадном эффекте» поражения украинской ПВО
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Он подчеркнул, что истощение украинских запасов провоцирует российскую сторону на «изучение возможности поражения чего угодно».

Издание подчеркивает, что с начала 2025 года интенсивность атак ВС РФ по украинским объектам выросла в пять раз. Россия не только наращивает темпы ударов и увеличивает использование беспилотников-приманок, но и непрерывно совершенствует тактику атак.

В публикации отмечается, что спасательным кругом для Украины может стать передача через США списанных израильских систем ПВО Patriot.

В США предрекли поражение Украине

До этого сообщалось, что США возобновили поставки на Украину некоторых видов вооружений.

По данным Associated Press, Киеву начали передавать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и высокоточные боеприпасы GMLRS — эти вооружения находились на складах в Польше.

Ранее в США назвали неожиданную причину приостановки военной помощи Украине.