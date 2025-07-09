Глава Минобороны Польши назвал Балтику внутренним морем НАТО

Балтийское море стало внутренним морем НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров и низколетящих целей.

Речь идет о получении республикой 18 радиолокационных станций, которые будут развернуты на балтийском побережье «для иллюстрации того, что происходит на море и в воздухе». По словам главы Минобороны Польши, данная система слежения затронет, в том числе районы страны на границе с Калининградской областью.

«После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море стало внутренним морем альянса. Каждое укрепление нашего побережья, нашего Балтийского моря – это тоже дань уважения странам альянса НАТО, членом которого мы являемся», — сказал Косиняк-Камыш.

Напомним, что Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО после начала конфликта на Украине. Хельсинки стали членом альянса в апреле 2023 года, а Стокгольм — в марте 2024 года. Таким образом число стран, которые входят в НАТО, в настоящее время составляет 32.