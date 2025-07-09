Рубио заявил, что из-за Украины необходимо восстанавливать потенциал НАТО

Арсеналы вооружений Европы оказались истощены на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО. Об это заявил госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке, опубликованной на сайте издания USA Today.

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Рубио отметил, что альянсу предстоит восполнить ключевые компоненты из-за поддержки Украины, а также давно забытые способности — включая стратегическую переброску, системы ПВО, а также артиллерию, средства управления и контроля.

Госсекретарь США отметил, что на фоне согласованного решения о доведении военных расходов стран НАТО до 5% ВВП, США станут единственной страной, владеющая промышленным потенциалом, который способен полностью удовлетворить оборонные потребности Европы.

24–25 июня в Гааге состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран-участниц организации согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции подчеркнул, что Североатлантический альянс должны быть уверен, что сможет защититься от российской угрозы.

По мнению Рютте, Западу не следует быть «наивным по отношению к России».