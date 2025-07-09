Генсек НАТО указал на одну проблему с поставками систем Patriot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил недовольство тем, что страны Североатлантического альянса получают заказанные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot с задержкой до десяти лет. По его словам, такие сроки поставок не соответствуют актуальным вызовам, передает РИА Новости.

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«Если вы купите систему Patriot сегодня, она будет поставлена через десять лет», — заявил генсек военно-политического блока.

Он подчеркнул, что недостаточные производственные мощности в США и Европе приводят к тому, что натовские страны обращаются за военной продукцией к альтернативным поставщикам. В частности Рютте указал, что Польша, Румыния и Эстония предпочитают закупки в Южной Корее.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в психическом здоровье Рютте.