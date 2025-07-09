Мерц назвал неприемлемым инцидент со взятием на прицел самолета в Красном море

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал неприемлемой ситуацию, когда китайский военный корабль в Красном море взял на прицел с использованием лазерной системы наведения немецкий военный самолет, участвующий в военно-морской миссии ЕС Aspides.

"Возможная атака с использованием лазера на самолет, который участвует в военном наблюдении, совершенно неприемлема", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Мерц напомнил, что в МИД ФРГ был вызван посол Китая в Берлине. "Министр иностранных дел [Йоханн Вадефуль] пока не представил доклад о разговоре, сегодня я не буду давать этому окончательную оценку", - заявил Мерц.

8 июля МИД ФРГ заявил, что "китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет в ходе миссии ЕС Aspides" над Красным морем. В связи с этим посол Китая был вызван в МИД ФРГ.

Миссия ЕС Aspides в Красном море была запущена ЕС 19 февраля 2024 года для защиты коммерческих судов "от ракетных нападений и обеспечения свободы судоходства".