В ночь накануне российские силы провели крупнейшую за все время специальной военной операции атаку по территории Украины, применив 728 ударных беспилотников «Герань». Однако в небо были подняты не только дроны – к ударной кампании подключились и ракеты, сообщает русское подполье, действующее на украинской территории.

«Работали с умом, системно и по-настоящему масштабно. Никакой «раскачки» – сразу в десятки точек по всей стране, от Сум до Луцка. Причём били не наугад: каждый удар – по смыслу. По сути, карта прилётов говорит о замысле громче любых заявлений», – рассказал лидер русского подполья на Украине Сергей Лебедев.

Источники утверждают, что удары носили не демонстрационный, а исключительно тактический характер – целью было не напугать, а уничтожить.

Назван жесткий способ остановить удары ВСУ по территории России

Главные объекты атаки располагались в Полтавской, Киевской и Волынской областях, передает телеканал «Царьград». Там находились радиолокационные станции и системы ПВО. Кроме того, удары были зафиксированы по складам и военным полигонам в Виннице, Кривом Роге, Запорожье и Черкассах.

Военные аэродромы и базы в Нежине, Луцке, Конотопе, Миргороде и Львове также подверглись массированному обстрелу. Не обошлось и без ударов по железнодорожной инфраструктуре, включая узлы связи в Киевской, Львовской и Волынской областях.

По мнению представителя подполья, столь масштабная атака свидетельствует о том, что Россия приступила к целенаправленной зачистке тыловой инфраструктуры, нарушающей логистику и координацию ВСУ. Эксперт подчеркивает: ночной удар нельзя рассматривать как акцию устрашения – речь идет о полномасштабной военной операции на уничтожение ключевых точек противника.