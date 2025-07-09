Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставили попыток пробиться в Курскую область. Об этом сообщил «Северный канал» в Telegram.

Боестолкновения в районе приграничного населенного пункта Теткино автор канала описал как «месиво». При этом, несмотря на активность противоборствующих сторон, обстановка в приграничье остается практически неизменной, указал он.

В то же время, ситуацию в окрестностях курского села Кондратовки обстоит хуже, подчеркивает канал. По его данным, там противнику удалось нарушить снабжение и логистику.

«Ситуация как минимум неприятная», — констатирует автор публикации.

После изгнания из Курской области весной 2025 года ВСУ не оставляют попыток восстановить свое присутствие в регионе. Приверженность этому плану в июле продемонстрировал украинский главком Александр Сырский. В Кремле к таким заявлениям украинского военного руководства отнеслись спокойно.