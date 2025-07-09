ВКС России уничтожили самолеты НАТО под Житомиром, которые накапливали для удара по РФ

ВКС России нанесли рекордный за все время спецоперации удар по Украине, отправив, в том числе, и на западные границы 728 ударных дронов и полтора десятка крылаты ракет. Больше всего от наших ударов пострадали аэродром «Озерный» в Житомирской области, а также авиазавод в Луцке.

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Военный эксперт, Заслуженны военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» считает, что, возможно, мы ударили по по западной военной технике, которую все еще по-тихому продолжают поставлять Украине. По некоторым данным, мы уничтожили натовские самолеты и технику, которые долгое время накапливал противник на данном аэродроме.

В ночь на 9 июля ВКС России нанесли рекордный по количеству дронов удар. Кроме 728 беспилотников разного типа, на Украину прилетели семь крылатых ракет и шесть «Кинжалов». Если беспилотники предназначались почти для всех регионов Украины, то ракеты приберегли для особо важных целей на западных границах.

Так, в Луцке ракетами «Кинжал» и «Геранями» был сильно разрушен завод «Мотор», специализирующийся на ремонте и сборке двигателей для дальнобойных ракет. Сообщалось, что удар пришелся по прилегающей территории бывшей 37-й ракетной дивизии, где расположены склады, цеха сборки дронов и по луцкому погранотряду, отвечающему за пропуск западной военной помощи и наемников.

Еще одной «жирной» целью оказался аэродром «Озерный» в Житомирской области, на котором базируются украинские самолеты Су-27 и МиГ-29. Противник долгое время здесь накапливал натовскую технику, которую доставляли на грузовых самолетах Ил-76 и «Геркулес». Здесь же располагалась основная база военно-транспортной авиации ВСУ.

Как сообщают источники, самолеты и техника, а также терминалы хранения военных грузов после налета превратились в хлам. Понесла серьезный урон и инфраструктура аэродрома, склады с горючим, цеха обслуживания ракет западного производства.

Ясно, что выбор этих целей не случаен: мы нанесли упреждающие удары, так как Киев готовил массированную атаку с применением авиации по территории РФ.

По словам генерала Владимира Попова, главные составляющие инфраструктурных объектов аэродромов — это взлётно-посадочная полоса, центральная заправочная, склады ГСМ, вооружения и боеприпасов.

- Еще стоянки самолётов, особенно если это закрытые железобетонные-укрытия, потому что по ним должна быть точечная работа, - говорит он. - Есть самолёт в укрытии или нет — это уже второй вопрос. Конечно, если на открытых стоянках есть самолёты, то они для нас главная цель.

Рядом с аэродромом, как правило, располагается развитая инфраструктура. Например, в Луцке рядом с аэродромом есть авиаремзавод, на котором собирают беспилотники, ремонтируют отдельные агрегаты самолётов, двигателей. Это тоже очень важно.

Рядом с аэродромом также есть предприятие, которое может относиться к ВПК. Там ремонтируют бронетехнику, автомобильную технику, могут там же проводить ремонт радиолокационных станций системы ПВО или, например, проводить регламентные работы на зенитных ракетах. Ракеты ведь тоже надо периодически осматривать, менять внутри аккумуляторы, рули, тестировать, регулировать. В этом плане ценность небольших ремонтных предприятий или тестирующих станций становится очень значимой, тем более при дефиците в ВСУ систем ПВО и авиации.

- Почему раньше не наносили такие массированные удары по западным аэродромам Украины?

- Может быть тогда еще не было нужной досягаемости. Сегодня войска продвигаются вперёд, линия соприкосновения сдвигается на запад, соответственно, те же же средства, которые мы использовали ранее, сегодня работают по дальним целям, в данном случае, аэродромам.

К тому же уже нет острого дефицита боеприпасов оперативно-тактического назначения, способных достать эти аэродромы.

- Сообщают, что мы уничтожили западные поставки, которые хранились на аэродроме «Озерный»...

- Действительно, аэродром, по которому был нанесен удар, расположен недалеко от польской границы. Из Польши ещё всё-таки идут поставки, и достаточно централизованно. Может быть, не в таком количестве, как раньше, но они есть. Поэтому мы бьем по ним, что логистические цепочки постоянно были в напряжении, а, может быть, и накрылись совсем.

- Какие важные для нас цели могли быть поражены на заводе в Луцке?

- На Украине осталось не так много авиаремзаводов. Может, чуть больше 20. Нанося по ним удары, мы лишаем противника возможности содержать в должном виде боевой потенциал ВВС и ПВО, которые и так на Украине в дефиците.

При этом где-то рядом были мощные трансформаторные подстанции. Стоит их чуть-чуть «пошевелить» и они отказываются работать - не питают в должной степени заводы, предприятия, даже арсеналы. По этим целям тоже должна проходить «калибровка» ракетами. Военное производство - очень сложный процесс, тем более сейчас все связано с электроникой. Когда нет электричества, на дизель-электростанциях многого не сделаешь. Это сопутствующие цели, которые всегда уничтожаются. К ним, кстати, относятся перегрузочные, перевалочные базы, где железная дорога стыкуется с аэродромом или с автомобильными дорогами. Очень важно не дать этим логистическим путям активно работать.

- Говорят, Киев готовил массированную атаку с применением авиации по России, поэтому мы ударили первыми.

- Да, аэродромы, по которым мы сегодня ударили, украинские ВВС могут использовать как основные, затем сесть на аэродром «подскока» где-то под Харьковом, Изюмом и полететь уже далеко внутрь нашей страны. Могут они так рисковать? Думаю, да. И, соответственно, не только на линии соприкосновения наносить удары, а дальше.

- ВКС России сегодня поставили рекорд, отправив на Украину более 728 дронов. Мы можем больше?

- Массовое применение дронов - не главное. Главное — это точность. Можно выпустить десяток ракет Х-101 и они принесут такой же результата, если попадут точно в цель. Безусловно, массовость давит на противника и сказывается на общую эффективность. Да и тенденция означает, что системно исправляемся, и поэтому получаем такие результаты.