Польша построит три новых завода по производству боеприпасов

Польша построит на своей территории три новых завода по производству боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Об этом министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил на пресс-конференции в штаб-квартире польского государственного оборонного концерна PGZ.

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По словам Косиняк-Камыша, на создание новых заводов будет выделено 2,4 миллиарда злотых из государственного фонда капитальных инвестиций.

"Это позволит существенно увеличить потенциал производства боеприпасов, в том числе крайне важных в настоящее время боеприпасов калибра 155 мм", - сказал министр.

Он также отметил, что производство малокалиберных боеприпасов в Польше за последние несколько месяцев увеличилось в пять раз. По его словам, в настоящее время в стране выпускается один миллион малокалиберных боеприпасов в день.

Глава оборонного ведомства при этом указал, что Польша должна добиться "полного суверенитета в производстве и поставках" вооружений.

Ранее польский министр государственных активов Якуб Яворовский, в чьем ведении находится фонд капитальных инвестиций, сообщал, что концерн PGZ намерен в пять раз увеличить производство артиллерийских снарядов - до 150 - 180 тысяч единиц в год.