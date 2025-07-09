Назван жесткий способ остановить удары ВСУ по территории России

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что введение смертной казни за военные преступления может остановить украинские теракты на территории России. Об этом сообщает NEWS.ru.

Глава комиссии Общественной палаты назвал правительство Владимира Зеленского «злокачественным новообразованием». Рогов заявил, что это «новообразование» необходимо «уничтожить и демонтировать», чтобы устранить угрозы жизням россиян.

«Когда мы введем эту смертную казнь и реализуем ее хотя бы в нескольких случаях по отношению к главарям, которые давали приказы это делать, ситуация достаточно быстро начнет меняться в лучшую сторону», - заявил Рогов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку украинских беспилотников на пляж в Курске и атаку дронов в Рыльске терактами. Она подчеркнула, что Москва призывает мировое сообщество осудить эти атаки.

В результате атаки БПЛА в Курске погибли три человека, семеро пострадали. В Рыльске, где атаке подвергся корпус центральной районной больницы, пострадали два человека.