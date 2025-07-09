Вашингтон больше не станет предоставлять Киеву военную помощь в кредит, а начнем поставлять оружие украинским военным через Европу за реальные деньги. Такое мнение высказал News.ru научный сотрудник Центра исследования безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа не станет масштабно, «просто по щелчку пальцев», давать оружие Украине как это было при прошлом американском лидере Джо Байдене.

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«Если у Украины есть деньги, тогда будет и оружие. Так как у Украины денег нет, скорее всего, схема будет такая: все эти запросы и потребности Украины будут удовлетворять европейские финансовые доноры. То есть Украина будет запрашивать, Европа будет расплачиваться, а США будут поставлять», - пояснил Блохин.

Вначале июля Вашингтон приостановил поставки боеприпасов и вооружений Украине из-за истощения американских запасов. При этом уже через неделю Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет об «оборонительных» средствах. 8 июля на заседании кабинета в Белом доме президент США заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия на Украину».