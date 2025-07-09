На Украине нашли причину ударов России по военкоматам

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по военкоматам Украины для того, чтобы сорвать процесс мобилизации.

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Такое заявление сделал спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев, передает The Washington Post.

«Их цель — сорвать мобилизационные процессы в нашей стране. Они пытаются посеять сомнения и страх среди граждан», — высказался он.

В публикации издания отмечается, что после трех лет боевых действий призыв на военную службу — сложная задача, и многие стремятся избежать мобилизации.

В России назвали цель ночного удара по Украине

Ранее руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что украинцы сами передали ВС России через специализированные боты координаты ТЦК (ТЦК, украинский аналог военкоматов), которые позднее использовались для ударов по ним.