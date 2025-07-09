В России назвали цель ночного удара по Украине

Цель ночного удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по Украине — блокировка работы авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает член комитета Госдуме по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это блокирует полностью работу авиации ВСУ. Потому что та авиация, которую они получают, например, F-16 от западных стран, может взлетать только с подготовленных площадок. Когда эти аэродромы "расковыривают", вся эта техника становится только грудой железа», — заявил Колесник.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия в ночь на 9 июля нанесла удар по Украине ракетами «Кинжал». Также в ведомстве добавили, что по выявленным целям отработали ударные беспилотники большой дальности. В Минобороны отчитались о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» отметил, что Вооруженные силы России нанесли один из самых масштабных ударов по Украине с начала специальной военной операции.