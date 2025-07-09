На Западе раскрыли, что значит возобновление помощи Украине

Восстановление военных поставок Киеву совершенно не означает, что президент США Дональд Трамп встал на украинскую сторону. Об этом пишет Economist.

Вначале июля Вашингтон приостановил поставки боеприпасов и вооружений Украине из-за истощения американских запасов. При этом уже через неделю Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет об «оборонительных» средствах. 8 июля Трамп на заседании кабинета в Белом доме заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия на Украину».

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Однако, по мнению журналистов, было бы опрометчиво предполагать, что Трамп, изменив свою позицию по отправке оружия, «поддержал идеи Украины».

«Восстановление военных поставок в лучшем случае означает возвращение к прежнему статусу-кво, когда американская военная поддержка скорее заканчивалась медленно, а не внезапно. Поставки оружия, доходящего до Украины, были обязательством уходящей администрацией Джо Байдена, и ожидается, что их поток будет сокращаться к концу 2028 года», - говорится в статье.

При этом издание обратило внимание на то, что нынешняя администрация США не брала на себя новых обязательств по поставкам оружия Киеву, и Трамп не хочет тратить деньги на Украину.