Названа причина решения Трампа возобновить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение возобновить поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за усиливающегося давления со стороны политических противников. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

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По его словам, политические элиты в Соединенных Штатах — как республиканцы, так и демократы — в основном по-прежнему поддерживают Украину и не готовы смириться с ее потенциальным поражением. В этой связи американский лидер вынужден учитывать мнение своих избирателей, даже если в целом заинтересован в дистанцировании от конфликта.

«Гибкость Трампа и его готовность менять позицию на 180 градусов давно никого не удивляют. Но конкретно сейчас его противники должны быть удовлетворены тем, что США не бросают Украину», — сказал Безпалько.

Он добавил, что решение Трампа адресовано в том числе и европейским странам: это сигнал для них активнее включаться в вопросы поставок.

Трамп заявил, что Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву накануне, 8 июля. При этом, как выяснило Axios, пока речь идет о крайне скромных объемах вооружений по сравнению с ранее утвержденными поставками, которые были приостановлены.