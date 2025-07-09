Гросси назвал сроки получения Германией ядерного оружия

Гросси: Германия может получить ядерное оружие за несколько месяцев
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Германия обладает всем необходимым для создания ядерного оружия в кратчайшие сроки.
Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
«Возможно, это будет вопрос нескольких месяцев. У немцев есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать», — сказал Гросси.
При этом он подчеркнул, что речь идёт о гипотетическом сценарии и напомнил о важности соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
«В международных отношениях ни одно государство, особенно могущественное, не руководствуется альтруизмом. Оно поступает так в своих собственных интересах», — добавил глава МАГАТЭ.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что выступает за сохранение партнёрства с США в ядерной сфере, но готов к дискуссиям о формировании общеевропейской системы атомной защиты.