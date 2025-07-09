Гросси назвал сроки получения Германией ядерного оружия

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Германия обладает всем необходимым для создания ядерного оружия в кратчайшие сроки.

Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Возможно, это будет вопрос нескольких месяцев. У немцев есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать», — сказал Гросси.

При этом он подчеркнул, что речь идёт о гипотетическом сценарии и напомнил о важности соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«В международных отношениях ни одно государство, особенно могущественное, не руководствуется альтруизмом. Оно поступает так в своих собственных интересах», — добавил глава МАГАТЭ.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что выступает за сохранение партнёрства с США в ядерной сфере, но готов к дискуссиям о формировании общеевропейской системы атомной защиты.