Массовые случаи дезертирства приводят к отсутствию пехоты в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский журналист Владимир Бойко, его слова передает «Страна.ua».

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По его словам, за первое полугодие 2025 года на Украине было зарегистрировано более 107 тысяч уголовных производств о самовольном оставлении воинской части, хотя реальная картина хуже, ибо, как отмечает журналист, до октября 2024 года Государственное бюро расследований отказывалось вносить сведения о фактах дезертирства.

«Как результат — сегодня в Вооруженных силах Украины отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище», — написал Бойко.

По его словам, на линии боевого соприкосновения с украинской стороны находится от 30 до 50 тысяч военнослужащих, основную часть которых составляют операторы БПЛА.

Ранее стало известно, что насильно мобилизованные бойцы батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) захотели сдать позиции на сумском направлении. Отмечается, что подобные мысли они высказывают в социальных сетях, а также обсуждают с незнакомыми людьми.