На военном аэродроме Озерное после удара ВС РФ начались мощные пожары

На украинской авиабазе Озерное в Житомирской области бушуют масштабные пожары после ночного удара ВС РФ.

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Очаги возгорания зафиксированы как на самом аэродроме: стоянки авиатехники и здания авиабазы, - так и севернее, где в лесу находятся склады вооружений и ГСМ.

Пожары настолько мощные, что спутники NASA фиксируют их, несмотря на плотную облачность над местом удара. А местные жители сообщают о вторичной детонации на складах, пишет "Изнанка".

Напомним, в ночь на 9 июля по Озерному был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", крылатыми ракетами Х-101 и беспилотниками "Герань".

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Построенная Советским Союзом авиабаза используется как площадка подскока для авиации ВСУ.