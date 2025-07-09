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Украинская администрация Херсона, которую назначил Киев, выехала из города. Об этом в среду, 9 июля, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, на данный момент чиновники работают в дистанционном формате.

— Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская «военные администрации» базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура, — добавил он.

Сальдо также подчеркнул, что на постоянную основу обратно киевская власть никогда не вернется, передает РИА Новости.

Ранее антифашистское сопротивление Херсона сообщило о новой волне масштабной травли русскоязычных жителей, развернутой киевским режимом на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории.

По данным российских силовиков, Херсон стал прифронтовым городом: администрация боится приезжать и управляет городом из Николаева, так как повсюду разместились украинские бойцы.

До этого стало известно, что ВС РФ провели фланговую атаку на подразделения противника в Запорожской области, воспользовавшись обмелевшим Каховским водохранилищем.