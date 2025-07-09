Россия нанесла по Украине один из самых мощных ударов с начала СВО
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли один из самых масштабных дроновых ударов по Украине с начала специальной военной операции (СВО).
Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«По данным украинских и мониторинговых источников, в ночь на 9 июля РФ нанесла одну из самых масштабных атак за все время СВО — с применением ударных беспилотников и, вероятно, гиперзвуковых ракет "Кинжал"», — говорится в публикации.
Зеленский заявил о «масштабной атаке» ВС РФ по территории Украины
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) назвали российский удар в ночь на 9 июля рекордным.