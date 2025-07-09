На Украине назвали «глупой шуткой» передачу десяти ракет Patriot

Высокопоставленный офицер украинских ВВС рассказал The Times, что если США передадут ВСУ только десять ракет Patriot, то этого не хватит даже для одного боя.

Накануне портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

По словам собеседника газеты, «это будет просто глупой шуткой», если Вашингтон в действительности отправит Киеву только десять ракет Patriot.

Администрация Трампа обсудит поставки вооружений Украине

По словам экспертов, Киеву для эффективной защиты требуется не менее 20 комплексов Patriot и порядка 2000 ракет для них.

Ранее немецкие аналитики предупредили, что без ракет для ЗРК Patriot и М142 HIMARS Украина обречена на поражение уже к сентябрю 2025 года.