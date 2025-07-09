Украинский журналист Владимир Бойко заявил, что за первое полугодие 2025 года на Украине возбудили почти 108 тысяч уголовных дел из-за дезертирства. Об этом он рассказал на своих страницах в соцсетях.

По данным Бойко, за первые шесть месяцев года на Украине открыли 107 672 новых уголовных производства по статьям о самовольном оставлении воинской части/места службы и дезертирстве.

Всего с 2022 года было возбуждено 230 804 таких дела, заявил журналист. Бойко подчеркнул, что эта статистика касается только тех случаев дезертирства, по которым были начаты уголовные производства. По его словам, до октября 2024 года Государственно бюро расследований Украины «систематически отказывалось» вносить в реестр расследований дела о дезертирстве.

«Как следствие - на сегодняшний день в ВСУ отсутствует пехота. От слова «вообще». Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище», - заявил журналист.

По его мнению, на Украину надвигается «военная катастрофа», причина которой в «отсутствии армии на линии боестолкновения». Он связал это с «демонстративным уклонением от мобилизации придворных баснописцев», а также с «отсутствием правопорядка» в ВСУ и других военных формированиях, вызванным ликвидацией военной прокуратуры в 2019 году.

С отсутствием порядка в армии Бойко также связал «бусификацию» - так на Украине прозвали мобилизацию силовыми методами (когда военкомы задерживают человека в общественном месте и насильно отводят в «бус» - автобус).

По подсчетам журналиста, в зоне боевых действий с украинской стороны сейчас находится от 30 до 50 тысяч военнослужащих, преимущественно операторов беспилотников.

Газета El País ранее рассказала, что в Минобороны Украины считают главной проблемой ВСУ не дефицит вооружений, а нехватку личного состава, из-за которой «скоро некому будет воевать». Журналисты газеты побеседовали с представителями Минобороны Украины и военными различных подразделений ВСУ.

По данным Генпрокуратуры Украины на октябрь 2024 года, за все время конфликта было зарегистрировано около сто тысячи случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Отмечалось, что более половины солдат из ста тысяч оставили свои позиции в 2024 году.