Трамп захотел отправить Украине еще больше оружия

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки еще одной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Белый дом запросил у Пентагона варианты поставки Украине дополнительного вооружения, включая систему Patriot. Отправка еще одного такого комплекса станет значительным шагом для Белого дома, поскольку это первый случай, когда Трамп одобрил поставку Киеву крупной системы вооружения сверх количества, разрешенного бывшей администрацией Джо Байдена», — передает издание американских чиновников.

По словам другого источника, США также изучают возможность поставки Украине дополнительных комплексов Patriot другими странами. При этом существуют вопросы относительно того, какое количество систем готовы предоставить Вашингтон и их партнеры, поскольку США «столкнулись с перенапряжением поставок, из-за чего вынуждены срочно пополнять свои запасы».

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Бывший чиновник Пентагона рассказал газете, что Вашингтон предоставил Украине три системы Patriot, Германия отправила еще три, а консорциум европейских стран — одну. Однако и здесь существуют трудности, поскольку «не все они готовы одновременно к работе из-за проблем с обслуживанием».

Ранее Трамп заявил, что одобрил отправку Украине оборонительного вооружения.