Уничтожение Starlink и танка ВСУ: обстановка в зоне СВО к утру 9 июля
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка ВСУ и пунктов управления украинскими беспилотниками. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро среды, 9 июля.
Удар по ВСУ в районе Карла Маркса
Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в районе села Карла Маркса, сообщили в Минобороны РФ. В результате были уничтожены блиндаж, огневые точки и миномет ВСУ.
Уничтожение украинского танка
Также операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожили украинский танк, замаскированный в лесополосе, рассказали в Минобороны. Беспилотник нанес удар по башне танка. Танк получил критическое повреждение, которое привело к подрыву боевой части и детонации боекомплекта.
Операции в Запорожской области
Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили пункты управления украинскими беспилотниками на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России. Во время воздушной разведки в районе села Гуляйполе военные обнаружили замаскированные пункты управления ВСУ.
Артиллерийские расчеты получили координаты и нанесли удар по этим целям из 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30. В результате были уничтожены пункты управления БПЛА, а также пункт временной дислокации, в котором укрывался личный состав ВСУ, антенны радиоуправления, ретрансляторы и спутниковая станция Starlink.
Удар «Мсты-Б»
Расчет гаубицы «Мста-Б» танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт пехоты ВСУ на красноармейском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Вместе с опорным пунктом была уничтожена пулеметная точка.
Продвижение к границе с Днепропетровской областью
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские силы продвинулись к границе с Днепропетровской областью. По данным Рогова, российские войска освободили более четырех квадратных километров территории в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР.