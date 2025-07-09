В Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка ВСУ и пунктов управления украинскими беспилотниками. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро среды, 9 июля.

Удар по ВСУ в районе Карла Маркса

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в районе села Карла Маркса, сообщили в Минобороны РФ. В результате были уничтожены блиндаж, огневые точки и миномет ВСУ.

Уничтожение украинского танка

Также операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожили украинский танк, замаскированный в лесополосе, рассказали в Минобороны. Беспилотник нанес удар по башне танка. Танк получил критическое повреждение, которое привело к подрыву боевой части и детонации боекомплекта.

Операции в Запорожской области

Артиллеристы группировки войск «Восток» поразили пункты управления украинскими беспилотниками на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России. Во время воздушной разведки в районе села Гуляйполе военные обнаружили замаскированные пункты управления ВСУ.

Артиллерийские расчеты получили координаты и нанесли удар по этим целям из 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30. В результате были уничтожены пункты управления БПЛА, а также пункт временной дислокации, в котором укрывался личный состав ВСУ, антенны радиоуправления, ретрансляторы и спутниковая станция Starlink.

Удар «Мсты-Б»

Расчет гаубицы «Мста-Б» танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт пехоты ВСУ на красноармейском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Вместе с опорным пунктом была уничтожена пулеметная точка.

Продвижение к границе с Днепропетровской областью

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские силы продвинулись к границе с Днепропетровской областью. По данным Рогова, российские войска освободили более четырех квадратных километров территории в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле на западе ДНР.