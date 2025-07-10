Украине предрекли решающие месяцы в конфликте с Россией

Ближайшие месяцы могут оказаться тревожными и решающими для Украины в конфликте с Россией даже при поддержке со стороны США. С таким мнением выступил телеканал CNN.

«Киев столкнется с тем, что предстоящие месяцы будут непредсказуемыми и критическими, даже при возобновлении военной поддержки со стороны США», — заявили журналисты.

В США также указали на дыры в обороне Украины. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины недостаточно эффективны против российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), написал журнал 19fortyfive.

В США предрекли поражение Украине

Ранее президент США Дональд Трамп обещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он заверил в содействии поиску дополнительных каналов поставки.