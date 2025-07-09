Армия США подтвердила планы четырехкратного увеличения закупок ракет для систем Patriot , поскольку возможности противовоздушной обороны страны и ее стратегических партнеров по всему миру сталкиваются с растущей нагрузкой, сообщает Military Watch Magazine.

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Увеличение запланированных закупок с 3376 до 13773 ракет обойдется армии в дополнительные 40,2 млрд долларов, при этом каждая PAC-3 MSE стоит в среднем 3,871 млн долларов.

Армия США столкнулась с проблемой нехватки систем ПВО Patriot, а развертывание новых систем Patriot и THAAD на Ближнем Востоке с октября 2023 года и крупномасштабные поставки систем в Украину привели к сокращению и без того небольшого арсенала.

"Быстрое уничтожение систем Patriot на украинском театре военных действий, особенно в результате ракетных ударов, , вызвало серьезные вопросы относительно их живучести в условиях конфликта высокой интенсивности", - пишет MWM.

Издание, ссылаясь на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, отмечает, что ракеты "Искандер" выполняют маневры уклонения на конечном этапе полета, срывая расчеты траектории противоракет, а также сбрасывают ложные цели, способные обмануть Patriot. Его заявление последовало после того, к в ходе отдельных ударов комплексов "Искандер-М" были уничтожены системы противовоздушной обороны Patriot.

Значительная стоимость системы (около 2,5 миллиарда долларов за штуку) и ее ограниченная доступность привели к тому, что украинские потери вряд ли будут восполнены, отмечает MWM.