Польша вновь подняла авиацию из-за «активности России»

Польша вновь подняла в воздух истребители военно-воздушных сил (ВВС) республики из-за якобы активности России на западе Украины. сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил (ВС) республики в социальной сети X.

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Отмечается, что также в воздух были подняты самолеты стран-союзников. Командование заверило, что оно «контролирует текущую обстановку, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию».

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Аналогичные меры были предприняты 17 июня. Тогда в воздух подняли дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.