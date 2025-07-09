Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия приобрела исключительную боеспособность благодаря конфликту на Украине. Как он подчеркнул в ходе беседы на YouTube, Россия вышла из этого противостояния значительно укрепленной как в тактическом, так и в стратегическом плане.

«Россия кардинально изменила подход к ведению боевых действий. Сегодняшняя армия демонстрирует высокий уровень адаптации, использует новые принципы ведения войны, в которых западные армии заметно уступают», – заметил аналитик.

По словам отставного военного, Запад с самого начала пытался использовать Украину в качестве «тарана» против России, однако эта стратегия полностью провалилась.

Дуглас Макгрегор уверен, что Москва одержала военную победу, несмотря на отказ стран НАТО признать очевидное. Он считает, что страны Североатлантического альянса игнорируют реальность, отказываясь признавать технологическое и тактическое превосходство российской армии. По его оценке, вооруженные силы Запада отстали в развитии на десятилетия. Ранее сообщалось, что ВСУ использовали в Курской области противопехотные мины испанского производства, несмотря на их запрет международными договорами.