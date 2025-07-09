В Минобороны раскрыли подробности отражения ночной атаки ВСУ на РФ

Над регионами России за ночь силами ПВО были сбиты 86 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 23 беспилотника были уничтожены над территорией Курской области, 16 —над Брянской областью, 15 — над Тульской, 12 — над Белгородской, 12 — над Орловской, четыре — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву; два — над территорией Смоленской области, один — над территорией Воронежской области и один — над территорией Рязанской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на столицу.

Также поступала информация, что в Шереметьево были введены ограничения.