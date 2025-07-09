ВСУ заминировали десятки тел сослуживцев в Новоукраинке в ДНР

ВСУ оставили в населенном пункте Новоукраинка в ДНР десятки заминированных тел солдат, пишет ТАСС со ссылкой на группировку войск "Центр".

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«В Новоукраинке после себя противник оставил десятки заминированных тел своих сослуживцев», - поделились подробностями в группировке.

На кадрах, снятых бойцами группировки в населенном пункте, видны тела военнослужащих вооруженных сил Украины, вокруг которых установлены так называемые растяжки.

7 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ведут планомерный охват Красноармейска, подготавливая его переход под российский контроль.

Красноармейск — важнейший транспортный узел вооруженных сил Украины в Донбассе, находится в 66 км к северо-западу от Донецка. За город идут ожесточенные боевые действия. Его освобождение позволило бы армии России де-факто выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.