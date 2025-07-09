ПВО Минобороны уничтожила 15 БПЛА над Тульской областью

Российские силы ПВО уничтожили 15 БПЛА над Тульской областью, пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

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"Тульская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотников С 21:00 мск 8 июля до 06:00 мск 9 июля подразделениями ПВО Минобороны России было уничтожено 15 БПЛА ВСУ. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Пострадавших нет", - написал Миляев.

По его словам, в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, объявленная в 22:44 мск 8 июля. Он призвал жителей быть внимательными, а в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать по телефонам в экстренные службы.